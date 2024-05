Sieg im Kreispokalfinale CfR Links bereitet Eul einen emotionalen Abschied

Vor einer stattlichen Kulisse schenkten sich die beiden besten Düsseldorfer Teams nichts und betrieben beste Werbung für den Frauenfußball. Die erste Großchance der Partie besaß die Tusa. Als Ricarda Brinkmann einen Konter mit einem präzisen Schuss abschloss, hatte nicht nur Stefan Wiedon den Torschrei auf den Lippen. Doch der Ball sprang vom Innenpfosten zurück ins Feld. „Da waren wir dann wieder beim Thema Spielglück, dass uns in dieser Saison oftmals gefehlt hat“, meinte Tusas Trainer. So ging es torlos in die Pause, aus der der CfR dann etwas stärker kam. Folgerichtig gingen die Heerdterinnen dann auch in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Leonie Schütz behielt Eyline Lupprich vor Tusas Torhüterin Kim Stricklan die Übersicht und verwandelte sicher (52.).