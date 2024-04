Spitzenreiter der Kreisliga A CfR Links eilt davon

Ist der CfR Links auf dem Weg in die Fußball-Bezirksliga noch aufzuhalten? Aktuell zeigt das Team von der Pariser Straße in der Kreisliga A jedenfalls keine Schwächen. Das 3:2 beim ebenfalls formstarken SC Unterbach war bereits der fünfte Sieg in Folge für den Spitzenreiter, der fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Hösel hat. Umjubelter Akteur auf Seiten der Heerdter war wieder einmal Paschalis Ivantzikis. Der Torjäger machte in der Nachspielzeit sein 19. Saisontor zum 3:2-Endstand. Damit liegt der Grieche in der Torjägerliste nur einen Treffer hinter Unterbachs Jannik Behrens, der die Partie mit seinem Doppelpack zum 1:2 (31.) und 2:2 (71.) zwischenzeitlich noch einmal spannend gemacht hatte. „Wir haben den Gegner zwischendurch noch einmal stark gemacht, unter dem Strich aber verdient gewonnen“, lautete das Fazit von Links-Coach Panagiotis Liomas.