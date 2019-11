Fußball : Cebe und sein neues Glück

Ahmed Cebe (Mitte) jubelt mit Torschütze Albert ­Große-Ophoff (links) und ­Florian Gnida über den Treffer zum 1:0 in ­Gerresheim. Foto: RP/Benefoto

Der ehemalige Fortuna-Profi trainiert Talente und spielt selbst in der Bezirksliga.

Irgendwie ließ sich Ahmet Cebe am Ende doch relativ leicht überzeugen. Ein paar Anrufe, ein paar Gespräche – das genügte. „Ich habe einige Dinge abgewogen und überlegt, wie es passen könnte“, erzählt der ehemalige Fortuna-Profi. Das Gesamtpaket stimmte, und deshalb lässt der 36-Jährige seine Karriere seit dem Beginn des Jahres bei den Bezirksliga-Fußballern des SV Lohausen ausklingen. Locker, mit viel Spaß, dem nötigen Eifer – und ab und zu auch einem kühlen Bier. „Das gehört im Amateurbereich dazu“, sagt Cebe und grinst. „Besonders nach einem Sieg.“ Weil die Lohausener als Tabellen-Vierter ziemlich gut drauf sind, „gibt es im Moment viele Kästen.“

Im vergangenen Winter hatte der gebürtige Krefelder seine Profilaufbahn beendet, um dauerhaft bei seiner Familie in Düsseldorf sein zu können. „Körperlich hätte ich noch weitermachen können.“ Doch die Sehnsucht wurde zu groß. Gemeinsam waren der 36-Jährige, seine Frau und seine Kinder ursprünglich vor zweieinhalb Jahren nach Deutschland zurückgekehrt. Zuvor hatte Cebe acht Jahre im türkischen Profigeschäft verbracht. Im Regionalliga-Team der Fortuna war er als Führungsfigur eingeplant, brach die Zelte nach zwei Monaten jedoch wieder ab. „Es hat damals sportlich nicht gepasst, deswegen bin ich wieder in die Türkei gewechselt.“ Seine Familie verblieb am Rhein. „Ich bin dann alle zwei, drei Wochen nach Deutschland geflogen.“