Jugendfußball : BV 04 schielt Richtung Regionalliga

Düsseldorf Die C-Junioren-Fußballer des BV 04 gewinnen das erste Spiel der Saison in der Niederrheinliga mit 11:0. Der Trainer glaubt an das Potenzial seiner Mannschaft und schielt in Richtung Aufstieg in die Regionalliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken