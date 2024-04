Handball Burkhard Räker übernimmt Handballer der SG Unterrath

Ohne ihren Trainer Chris Böcker, der sie fünf Jahre betreute und mit ihnen vor zwei Jahren den Aufstieg in die Landesliga realisierte, gehen die Handballer der SG Unterrath die vier noch ausstehenden Spiele in dieser Saison an. Wie schon lange vorher abgestimmt, erfüllt sich der 39-jährige einen Traum und fährt mit Frau, Hund und den beiden Kindern im VW-Bus innerhalb von acht Wochen immer an der Küste lang von Barcelona nach Lissabon. Ende Mai nach dann rund 8000 Kilometern voraussichtlich wieder in Düsseldorf, wird es zunächst bei einer Auszeit vom Handball bleiben, da er nach einer beruflichen Veränderung 2023 auch im Job stark eingespannt ist. Eine spätere Rückkehr auf eine Trainerbank schließt er jedoch nicht aus, da er im positiven Sinne vom „Handball-Virus“ infiziert ist und unter anderem seiner Lieblingssportart als Kreisläufer bei seinem Stammverein TV Ratingen aktiv mehr als 22 Jahre nachgegangen ist.