Futsal Futsaler schaffen die Wende auch gegen den HSV nicht

Wann geht der Knoten bei Fortunas Futsalern endlich auf? Diese Frage werden sich wohl die meisten der 250 Zuschauer in der Halle des Comenius Gymnasiums an der Hansaallee am Samstagabend gestellt haben, als die Partie gegen den Hamburger SV beendet war. Auch am dritten Bundesliga-Spieltag gab es für die Fortuna nichts zu holen. Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den HSV offenbarte die Mannschaft von Shahin Rassi erneut große Probleme in der Offensive. „Wenn man kein Tore macht, dann kann man halt auch im Futsal kein Spiel gewinnen“, lautete Shahin Rassis nüchterne Analyse nach dem Spiel. Die Flingeraner hatten sich für das zweite Heimsoiel der noch jungen Saison einiges vorgenommen. Nach der kläglichen 0:6-Niederlage bei Aufsteiger FC Liria war das Team um Kapitän Fedor Brack auf Wiedergutmachung aus und wollte dem zahlreich erschienenen Publikum etwas bieten. Allerdings mussten sich die Gastgeber zunächst noch in Geduld üben, da der HSV-Tross auf der Fahrt nach Düsseldorf in einen Unfall verwickelt war und somit verspätet und auch gehandicapt in der Landeshauptstadt ankam. Der Schock schien den Gästen zu Spielbeginn auch noch in den Gliedern zu stecken. Allerdings gelang es der Fortuna nicht, daraus in irgendeiner Form Kapital zu schlagen.