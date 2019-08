Kanu : Bronze für Düsseldorfer Kanuten

Simon Puttkammer und Till Fengler überraschen auf der Langstrecke.

(tino) Die Anspannung war groß. Simon Puttkammer, Till Fengler (beide Kajak Club Düsseldorf-Hamm/KCD) und Tobias Waitz (Bimöhler SV/Schleswig-Holstein) hatten bei den Junioren- und U23 Weltmeisterschaften der Wildwasser-Kanu-Rennsportler in Banja Luka (Bosnien-Herzegovina) in der Wettbewerbskategorie „Junioren Kajak Classic Team“ vorgelegt, jetzt mussten sie warten, ob es für eine Medaille reicht. Kurz nach elf Uhr am späten Vormittag endlich die Erlösung. Die italienische Mannschaft kommt mit 18:53,88 Minuten ins Ziel und ist damit 1,8 Sekunden langsamer als das bundesdeutsche Juniorentrio. Die Bronzemedaille für Puttkammer, Fengler und Waitz ist damit sicher.