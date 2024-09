Der Wallach ist Favorit beim Großen Preis der Landeshauptstadt Brave Emperor kehrt zurück

Denn neben dem Großen Preis der Landeshauptstadt, bei dem es 55.000 Euro zu gewinnen gibt, steht der dritte und letzte Lauf zum Preis der Perlenkette an. Eine Serie für weibliche Jockeys, die einst in Neuss Anfang der 60er Jahre gestartet wurde, nach der Schließung der dortigen Rennbahn in Düsseldorf wiederbelebt wurde. Es sind Basisrennen mit entsprechenden Dotierungen, in diesem Fall 8.000 Euro, aber einem wertvollen Ehrenpreis, halt einer Perlenkette für die punktbeste Reiterin.