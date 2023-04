Boxen Ein Leben fürs Boxen

Mit 16 Jahren kehrte er seiner Heimat schließlich den Rücken, flüchtete auf eigene Faust und unbegleitet nach Deutschland. Er kam in Meerbusch-Büderich unter, bekam einen Platz auf der Elly-Heuss-Knapp-Schule, einem Berufskolleg der Stadt Düsseldorf an der Siegburger Straße. Einen deutschen Pass bekam er trotz all seiner Bemühungen bislang nicht, weder im Kreis Neuss noch nach seinem Umzug auf die andere Rheinseite von der Behörde der Stadt Düsseldorf. „Der deutsche Pass wurde mir immer wieder in Aussicht gestellt“, sagt Haxhillari, der sich vergeblich um das Dokument bemühte. Und weil er immer noch nur über die Staatsangehörigkeit seines Geburtslandes verfügt, wird er in den kommenden Tagen in Usbekistan nur für die albanische Nationalmannschaft kämpfen können. „Ich hätte gerne für Deutschland gekämpft“, sagt Axhillari. „Aber nun fliege ich eben für Albanien nach Usbekistan. Mit der Teilnahme an der WM geht für mich so oder so ein Traum in Erfüllung. Es ist für mich das Größte.“ Finanziell unterstützt wird er vom TuS Gerresheim, der ihm den Flug bezahlt, für die Hotelkosten muss der Kämpfer selbst aufkommen.