Borussia nach dem Doublegewinn Aufbruch in eine neue Ära

Der Manager denkt selbstverständlich bereits an die Nach-Boll-Ära der Borussia, obwohl die ja erst in einem Jahr beginnt. „In der Saison 25/26 stehen noch Dang und Anton bei uns unter Vertrag. Das ist die Basis“, so Preuß. „Aber es stehen jetzt einige Fagen im Raum, die wir möglichst schnell beantworten müssen.“ Holt die Borussia noch einen Top-Mann? Wer wird für den erfolgreichen Alltag in der Bundesliga verpflichtet? Wie entwickeln sich die Youngster Kay Stumper und Borgar Haug? Das sind Fragen, die nach Antworten suchen. „Kay und Borgar haben wir ja geholt, damit sie sich im Schatten der Top-Drei in Ruhe entwickeln können und nicht den Druck haben, unbedingt jedes ihrer Matches gewinnen zu müssen“, erläutert der Manager. „Mit der Entwicklung von Kay sind wir im Moment nicht so glücklich, aber er bekommt noch die nächste Saison Zeit. Bei Borgar ist die Entwicklung ganz in Ordnung.“