Tischtennis : Borussias Rollis sind Meister

Zum fünften Mal in Folge holt die Tischtennis-Rollstuhl-Mannschaft den Titel.

Um die Herren-Mannschaft der Borussia als erfolgreichstes Team des Tischtennis-Aushängevereins abzulösen, muss die Rollstuhl-Mannschaft noch so einige deutsche Meisterschaften erspielen. Die Herren schafften es seit der Saison 1960/61 bereits 30 Mal, den Meistertitel an den Rhein zu holen. Die „Rollis“ hingegen kommen gerade mal auf fünf nationale Mannschaftstitel, den letzten gewannen Sandra Mikolaschek, Tom Schmidtberger und Valentin Baus nach dem dritten und vorletzten Spieltag vorzeitig. Aber dafür brauchten die Borussen gerade mal acht Jahre, denn erst 2012 schickten die Borussen eine Rollstuhl-Tischtennismannschaft in den Liga-Betrieb. Zwei Aufstiege bis in die erste Liga folgten. Nach Platz drei in der Premieren-Saison gelang der Mannschaft 2016 der große Wurf mit dem überraschenden Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Seitdem heißt der deutsche Rollstuhl-Tischtennismeister nur noch Borussia.