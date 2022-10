Tischtennis : Boll feiert sein Comeback

Timo Boll hat sich wegen seiner Verletzungen nicht gut auf das Turnier in Macao vorbereiten können. Foto: dpa/Christian Kolbert

Düsseldorf Borussias Tischtennis-Profi Timo Boll hat seine Verletzungen auskuriert. Wie die Teamkollegen Dang Qiu und Anton Källberg startet er in den kommenden Tagen bei einem Turnier in Macao.

Timo Boll (Borussia) ist in China. Für den Tischtennis-Weltstar ist das nichts Besonderes, ist das „Reich der Mitte“ doch die Weltmacht Nummer eins im Umgang mit dem Plastikball, und Boll war bereits mehrfach in der chinesischen Super-League beschäftigt. Dass die Chinesen die besten Tischtennisspieler der Welt haben, hat die Mannschaftsweltmeisterschaft, die in Chengdu gespielt wurde, bewiesen. Die Chinesen holten sich im Finale gegen die bundesdeutsche Auswahl den Titel. Doch da war Boll gar nicht dabei, denn der 41-Jährige sollte einige Zipperlein gründlich auskurieren, bevor er sich wieder einem Wettkampf stellt.

Das passiert jetzt bei den WTT-Champions in Macao, die Borussias langjähriger Führungsspieler genauso wie seine Mannschaftskameraden Dang Qiu und Anton Källberg bestreitet. In der chinesischen Sonderverwaltungszone entscheidet sich auch, wie lange Boll in China bleiben wird. Macao ist die letzte Station vor den WTT-Cup-Finals Ende des Monats im chinesischen Xinxiang, für das sich aufgrund der international gesammelten Punkte bislang aber nur Qiu sicher qualifiziert hat. Die beiden anderen Borussen müssen sich ihre Teilnahme erst noch durch ein gutes Ergebnis in Macao sichern.

Info Dang Qiu trifft auf schweren Gegner Runde eins Dang Qiu ist erster Borusse, der in Macao zum Schläger greifen musste. Der 25-Jährige bezwang Sathiyan Gnanasekaran aus Indien ungefährdet 3:0 (11:6, 11:7, 11:9). Runde zwei Nächster Gegner Dang Qius ist der zweimalige Grand-Slam-Sieger Ma Long (China).

Ob das dem Routinier aus Düsseldorf gelingt, steht in Sternen, war die Vorbereitung doch alles andere als optimal. Boll flog am 6. Oktober nach Chengdu, musste aber wegen eines Corona-Falles in seiner siebentägigen Quarantänegruppe noch länger isoliert bleiben, sodass er zwischenzeitlich mehrere Tage nicht trainieren durfte. „Eine gute Vorbereitung sieht sicher anders aus“, so der 41-Jährige. „Wir sind erst am Montagabend nach Macao geflogen. Viel Zeit zur Akklimatisierung bleibt dann vor Ort nicht mehr.“

Trotzdem hofft der Rekordeuropameister, dass es am Ende für den Sprung in die Finals reichen wird, an denen nur die 16 Besten der Welt teilnehmen dürfen. „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen“, meint Boll. „Aber es wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn ich so lange in China im Hotelzimmer in Quarantäne aushalte und dann nur ein Turnier spielen kann.“ In Runde eins in Macao bekommt es Boll mit dem Weltranglistensiebten Lin Yun-Ju (Taipeh) zu tun, und der ist im weltweiten Ranking immerhin acht Plätze vor Boll gelistet.

Den Druck sich noch für das WTT Finale qualifizieren zu müssen, hat auch Källberg. „Der Sprung in die Finals wird für mich sehr, sehr schwer“, sagt der beste Bundesligaspieler der letzten beiden Spielzeiten. „Es kann sein, dass ich das Turnier gewinnen muss, um noch eine Chance zu haben.“ Källberg trifft am Donnerstag auf den Weltranglisten-14. Quadri Aruna (Nigeria).