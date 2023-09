Tischtennis Borussias EM-Helden zurück im Bundesligaalltag

Jetzt, keine sieben Tage später, machen Källberg, Stumper und Boll für die Borussia in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) wieder gemeinsame Sache. Zusammen treten sie mit dem bei der EM geschonten Einzel-Europameister Dang Qiu und dem norwegischen EM-Teilnehmer Borgar Haug beim TSV Bad Königshofen an (Samstag, 19 Uhr). Klar, dass die in ihren drei bisherigen Saisonspielen siegreichen Düsseldorfer bei den Unterfranken, die 1:2 Siege verzeichneten, favorisiert sind. Die Bad Königshofener bieten mit dem Kroaten Filip Zeljko und dem Belgier Martin Allegro zwei Spieler auf, die in der Vorwoche noch in der K.o.-Runde der Mannschafts-EM gepielt haben. Und der Ex-Borusse und frühere Nationalspieler Bastian Steger ist immer noch für jede Überraschung gut. Auf Eigengewächs Kilian Ort muss der TSV verzichten. Der 27-Jährige ist längerfristig verletzt. „In Bad Königshofen zu spielen, ist immer ein Erlebnis“, so sagt Borussia-Manager Andreas Preuß. „Unsere Mannschaft kann hoffentlich den Schwung von der EM mitnehmen, denn jetzt beginnt ein heißer Herbst mit mehreren TTBL-Spielen und ab Oktober wöchentlich internationalen Turnieren, die hinsichtlich Olympia von großer Bedeutung sind.“