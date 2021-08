Tischtennis : Borussia zweimal auf dem Podium

Düsseldorf Der Tischtennis-Klub Borussia richtete für den Nachwuchs erstmals wieder die Kids Open aus. Statt 1500 Kinder und Jugendliche waren diesmal nur 170 dabei.

(RP) In strahlende Kindergesichter blickten die Borussen als Veranstalter der Kids Open im Tischtennis. 170 Jungen und Mädchen waren dabei. „Die Kinder und Jugendlichen waren sehr dankbar und glücklich, dass sie endlich wieder Tischtennis spielen und einen Wettkampf bestreiten konnten“, sagte Borussia-Manager Andreas Preuß nach der dreitägigen Veranstaltung. „Sie hatten großen Spaß. Das ist genau das, was wir erreichen wollten. Die Kids sollten ein positives Erlebnis haben und ihrem Sport nachgehen können, denn das ist in den letzten bald eineinhalb Jahren einfach zu kurz gekommen.“ Nicht ins Gewicht fiel, nur Einzel und keine Doppel gespielt wurden und nur 170 statt wie in den vergangenen Jahren 1500 Teilnehmer dabei waren. Die ältesten Sportler waren 17 Jahre alt, der Jüngste gerade einmal sechs. Gespielt wurde das Turnier in Vor- und Finalrunden, jeweils in Gruppen und im Modus „Jeder gegen Jeden“. Aufgrund dieses Austragungssystems bestritten alle Teilnehmer die gleiche Anzahl an Einzeln und waren ausschließlich in kleinen Einheiten zusammen. Sie zeigten teilweise hochklassige Matches. Bemerkenswert war, dass in den acht Wettbewerben Spieler aus 22 unterschiedlichen Klubs die 24 Podestplätze belegten. Mit Borussia Düsseldorf und dem SC Marklohe waren nur zwei Vereine auf dem Siegertreppchen zweimal vertreten: Der SC Marklohe gewann Gold bei den Jungen 2006/07 (Bastian Meyer) und den Mädchen 2008/09 (Veronika Meyer), für Borussia holten Jiayu Tong bei den Jungen 2006/07 und Matthias Jax bei den Jungen 2010+jünger jeweils Silber.