Tischtennis : Borussia vor historischer Partie

Düsseldorf Die Düsseldorfer treffen im Halbfinale der Deutschen Tischtennismeisterschaft vor leeren Rängen auf Ochsenhausen.

Anders als in den Jahren zuvor, als die Playoff-Vorschlussrunde in maximal drei Partien entschieden wurde, fokussiert sich zum Ende der Saison 2019/20 alles auf nur eine Begegnung. Patzer können und wollen sich weder die Borussen Timo Boll (Weltrangliste 10), Kristian Karlsson (WR 24), Omar Assar (WR 38), Anton Källberg (WR 57), und Ricardo Walther (WR 89) noch die Ochsenhausener, also Hugo Calderano (WR 6), Simon Gauzy (WR 19), Jakub Dyjas (WR 64), Stefan Fegerl (WR 87) und Vladimir Sidorenko (WR 186) erlauben. Als Zweiter der Hauptrunde hat sich Borussia unter den Corona-Bedingungen das Heimrecht des Semifinales erspielt und sich damit einen Heimvorteil gesichert, obwohl die Anfeuerung der Borussia-Fans fehlen wird. „Rein von der Aufstellung ist Ochsenhausen leicht favorisiert. Aber ich denke, dass wir hier unter diesen besonderen Bedingungen einen Heimvorteil haben, der das ausgleicht und am Ende zu einem 50:50-Spiel macht“, so Preuß.