Borussen eilen global von Spiel zu Spiel Zwischen den Zeitzonen

Källberg gehört wie Dang zu den Vielfliegern der Borussia. Die beiden waren 2024 bereits bei den WTT-Finals und beim Star-Contender in Doha, bei der Mannschafts-WM in Busan (Südkorea), beim Singapur Smash, den WTT-Champions Incheon (Südkorea), dem Saudi-Smash in Jeddah (Saudi Arabien), dem WTT-Champions Chongqing (China), dem Star-Contender in Ljubljana (Slowenien) sowie dem WTT-Champions Macao (China). Und weil es im Flugzeug offensichtlich so schön ist, nahm sich Källberg gleich noch die nächste Jetlag-Herausforderung namens WTT-China-Smash zur Brust. „Die WTT gibt für die besten der Welt Pflichtturniere vor. Da kann man nicht so einfach sagen, wir haben keine Lust, mal wieder in Asien zu spielen“, offenbart Källberg. „Deshalb haben wir wie alle anderen Topspieler in Europa auch so eine Art Reiseabo in den fernen Osten.“