Tischtennis : Borussia steht im Finale um die Deutsche Meisterschaft

Düsseldorf Borussia Düsseldorf hat auch das zweite Halbfinalspiel gegen den ASV Grünwettersbach und damit die Best-of-Three-Serie für sich entschieden. Dank des 3:0-Erfolgs steht der Rekordmeister damit erstmals seit drei Jahren wieder im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Die Borussen können sich entspannt zurücklehnen und einfach abwarten, was da als nächstes auf sie zukommt. Timo Boll, Kristian Karlsson, Anton Källberg und Ricardo Walther haben das Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Herren Anfang Juni erreicht. Der souveräne Sieger der Hauptrunde der Tischtennis-Bundesliga behauptete sich auch in der Playoff-Halbfinalserie gegen den ASV Grünwettersbach. Sowohl im Hinspiel in Karlsruhe als auch im Rückspiel setzte sich der Rekordmeister mit 3:0 durch. „Wenn wir beide Spiele mit 3:0 gewinnen, bin ich natürlich super froh und sehr stolz auf die Mannschaft“, urteilte Heister. „Aber es war wieder gar nicht so klar, wie es das Ergebnis aussagt, und das wissen wir. Grünwettersbach hat eine unglaublich gute Mannschaft.“