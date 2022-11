Tischtennis : Borussia setzt sich im Spitzenspiel klar durch

Düsseldorf Beim TTC Neu-Ulm gewinnt Borussia das Spitzenspiel der Bundesliga gegen den Tabellenzweiten mit 3:0. So bleibt sie als einziges Team ungeschlagen, führt mit 12:0 Punkten die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an.

Dass man in der Donaustadt gewinnen kann, war den Borussen klar, hat Borussia-Manager Andreas Preuß doch seit Jahren eines der europäischen Top-Teams zusammengestellt. Dass es allerdings so deutlich wird, damit hatte man am Rhein nicht gerechnet. Die Düsseldorfer hatten mit einer anderen Aufstellung des TTC gerechnet. Vormittags hatte Neu-Ulm in der Champions League mit Dimitrijn Ovtcharov, Truls Moregard und Lin Yun-Ju, also mit drei Top-Ten-Spielern der Weltrangliste, gegen den polnischen Vertreter KS Dekorglass Dzialdowo mit 3:1 gewonnen. Da lag die Vermutung nahe, dass das Champions League-Trio auch nachmittags in der TTBL antreten würde. „Wir sind gespannt, wie Neu-Ulm aufstellen wird. Sollten sie mit der besten Mannschaft auflaufen, nehmen wir die Challenge gern an“, hatte Borussia-Chefcoach Danny Heister im Vorfeld der TTBL-Partie gesagt. Die ganz große Challenge musste die Heister Truppe dann nicht annehmen, denn von den Neu-Ulm-Topleuten kam nur Yun-Ju an die Platte. „Unser Fokus liegt eindeutig auf der Champions League und auf dem deutschen Pokal“, argumentiert TTC-Trainer Dimitrij Mazunov. „Unsere jungen Leute bekommen ihre Bewährungschance in der Bundesliga.“