Tischtennis : Borussia ohne Probleme im Hochtaunus

Düsseldorf Die Tabellenführung ausgebaut hat Borussia Düsseldorf. Dank des 3:1-Erfolgs beim TTC OE Bad Homburg steht der Rekordmeister mit 20:2 Punkten nun vier Zähler vor Ochsenhausen (16:6) und weiterhin sechs vor dem ersten Nicht-Play-off-Rang. „Natürlich wurde der Sieg von uns erwartet“, sagte Borussia-Trainer Danny Heister nach der Partie.

„Natürlich wurde der Sieg von uns erwartet“, erklärte Borussia-Cheftrainer Danny Heister. „Für uns war es mit Blick auf das Final Four im Pokal am kommenden Wochenende wichtig, das Spiel ernst zu nehmen.“ In Bad Homburg hatten beide Trainer auf den Einsatz ihrer jeweils nominellen Nummer eins verzichtet. Dabei hätte Timo Boll jederzeit ins Borussia-Trikot schlüpfen können, weil er in der Spielhalle war. TTC-Akteur Gustavo Tsuboi hingegen war nicht zu sehen. So spielte erneut Anton Källberg die Rolle, die Boll über Jahre gespielt hatte: Zwei Erfolge holen und den dritten Zähler zum Sieg macht schon ein anderer. Der 23-jährige Schwede musste in seinen beiden Einsätzen nur einen Satz abgeben. Gegen Lev Katsmann brauchte Källberg den ersten Durchgang, um sich taktisch die Spielweise seines Gegenübers einzustellen. Fortan hatte der Düsseldorfer keine Probleme mehr. Weil Källberg bereits die Partie seines Mannschaftskameraden Ricardo Walther gegen Rare Sipos gesehen hatte, benötigte der Borusse diesmal keine Analysezeit und war von Anfang an Herr der Lage.