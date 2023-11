Tischtennis Borussia mit viel Kampf und Krampf

Dass aber sowohl Stumper als auch Haug nicht an ihre vielversprechenden Leistungen vom 3:0-Sieg in der Champions League in Wels (Österreich) würden anknüpfen können, war überraschend. Bei Haug ist es vielleicht noch verständlich, spielte er doch erstmals in der Heimhalle vor den erfolgverwöhnten Borussia-Fans. Haug war willig, wollte allen zeigen, was er im Umgang mit dem Ball drauf hat. Der Norweger war in seiner Partie gegen Koszul übermotiviert. Er wollte zu schnell den Punkt, attackierte bei jeder sich bietenden Gelegenheit und vielfach auch in Situationen, die keine Gelegenheit waren, schickte den Ball dadurch oft über die Platte hinaus oder ins Netz. Auch die Gespräche mit Heister in den Satzpausen und bei den Time-outs konnten Haug nicht bremsen. So hatte Kozul leichtes Spiel.