Tischtennis : „Königsklasse ist aufgebläht“

Borussia-Manager Andreas Preuß fordert Reform der Champions League.

Wohin gehen Borussias Reisen während des aktuellen Saison-Zwischenspurtes? Zwischen dem 20. Oktober und dem 3. November spulen die Düsseldorfer Tischtennis-Profis sieben Partien in Bundesliga, Pokal und Champions League ab. Dabei geht es unter anderem Reisen nach Bremen, in die Bretagne nach Hennebont und ins kroatische Zagreb. Wer hat mehr zu tun, das Orga-Team oder die Spieler? „Für Reisebuchungen bin ich nicht mehr federführend zuständig, aber das Team hatte alles sehr gut im Griff“, sagt Borussia-Manager Andreas Preuß. „Ich habe mich unter anderem zusammen mit unserem Cheftrainer Danny Heister intensiv um die Teamzusammenstellung für die einzelnen Matches gekümmert.“

Sind alle Spieler fit? Eigentlich sollte Omar Assar (WR 34) die Reise zum Champions League-Rückspiel am Mittwoch gegen den Gruppenletzten STK Starr Croatia nach Zagreb mitmachen. Aber daraus wurde nichts wegen einer Magen-Darm-Grippe. Dafür wird jetzt Kristian Karlsson (WR 24) in die Bresche springen. Eigentlich sollte der 27-jährige Schwede geschont werden. „Kristian ist nach seiner Fußverletzung noch nicht voll belastbar.“, verrät Preuß.

Was erwartet die Borussia bei STK Starr Croatia? Nach dem klaren 3:0 im Hinspiel wissen die Borussen, was sie in 1110 Kilometer Entfernung erwartet. Dass sich STK keine Siegeshoffnungen macht, war bereits im Hinspiel klar. Starr-Teammanager Matthias Landfried stellte im Hinspiel Chia-Hung Sun (WR 292) auf, nur weil der Mann aus Taipeh unbedingt einmal in seinem Leben gegen Tino Boll spielen wollte.