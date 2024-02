Tischtennis Borussia kassiert dritte Saisonniederlage

Der Tischtennis-Rekordmeister und amtierende Titelträger Borussia ist in der laufenden Saison der Bundesliga (TTBL) völlig aus dem Tritt gekommen. Nachdem die Düsseldorfer in der Hinrunde neun Siege am Stück einfuhren und sich trotz der Niederlage im letzten Hinrundenspiel gegen damaligen Tabellenzweiten aus Saarbrücken die Herbstmeisterschaft gesichert haben, laufen die erfolgsverwöhnten Plastikballkünstler vom Staufenplatz einen neuerlichen Erfolg hinterher. Jetzt erwischte es die Mannschaft von Chefcoach Danny Heister unerwartet mit 2:3 beim Tabellenfünften TTC Schwalbe Bergneustadt. „Das war jetzt unsere dritte Bundesliganiederlage in Folge“, ärgert sich Borussia-Manager Andreas Preuß. „Der Sieg für Bergneustadt geht in Ordnung, denn die Mannschaft hat wirklich gut gespielt. Für uns muss das aber nun eine Mahnung sein, dass die Bundesliga eben kein Selbstläufer ist.“