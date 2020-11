Tischtennis : Borussia ist nicht zu stoppen

Düsseldorf Auch im siebten Spiel der Tischtennis-Bundesliga ist Borussia nicht zu stoppen. Gegen Aufsteiger TTC OE Bad Homburg gewinnen die Düsseldorfer am Sonntagnachmittag mit 3:0. Allerdings machte es die hessische Boygroup – mit einem Durchschnittsalter von nur 19 Jahren – dem Gastgeber nicht leicht.

Ärgern konnte der „TTC-Talentschuppen“ auch den Tabellenführer, gewinnen aber konnte das „Youngster-Trio“ nicht. „Es fehlt eben hier und da noch die Erfahrung, in den entscheidenden Momenten das Richtige zu tun, um auch mal ein enges Spiel zu klauen“, gesteht TTC-Trainer Tobias Beck. Er hatte den Aufsteiger aus dem Hochtaunuskreis erst am Vorabend der Meisterschaftspartie kennengelernt. Tobias Kirch, der Coach, mit dem TTC in die Saison gestartet war, hatte einer Pressemitteilung des Vereins zufolge wegen der durch die Covid 19-Pandemie bedingten Terminverschiebungen um Vertragsauflösung gebeten. „Alles war sehr kurzfristig“, so Beck. „Ich habe die Spieler bei einem Abendessen kennengelernt und vorher ein paar Videos gesehen. Da kann von Vorbereitung auf die Düsseldorf-Partie keine Rede sein.“ Und weil sich auch noch ihre Nummer eins Gustavo Tsuboi in chinesischer Quarantäne zur Vorbereitung auf seine World-Cup-Teilnahme (13. bis 15. November) befindet, waren die Hoffnungen der Bad Homburger auf ihren ersten Erstligasieg nur gering. Aber sie machten aus der Not eine Tugend und spielten forsch, angstbefreit und mutig drauf los. „Wir hatte nichts zu verlieren, also war unsere Marschroute, beherzt aufzutreten“, bestätigte Beck.