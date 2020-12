Tischtennis : Borussia ist Herbstmeister

Düsseldorf Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Düsseldorf bezwingt den bis dato punktgleichen Tabellenzweiten Ochsenhausen mit 3:1. Damit bauen die Düsseldorfer ihre Führung aus und sind Herbstmeister.

So schickte Borussia-Cheftrainer Danny Heister seinen Jüngsten, den 23-jährigen Anton Källberg , als Nummer eins an den Tisch. Warum auch nicht, hatte der Youngster mit seinen zwei Siegen im Champions-League-Finale doch den größten Anteil am Borussia-Titelgewinn. Doch es schien, als ob der Schwede seine gesamte Spielkompetenz in der europäischen Königsklasse gelassen hatte. Im ersten Satz kam Källberg gegen Kanak Jha überhaupt nicht zurecht.