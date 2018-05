Lokalsport: Borussia ist Champions League-Sieger

Düsseldorf Stefan Fegerl, Timo Boll und Kristian Karlsson siegen im Final-Rückspiel bei Fakel Orenburg mit 3:1.

Niemand hat es so verdient wie Linkshänder Boll (Weltranglistenplatz drei), die letzten und entscheidenden Bälle dieser Champions League-Saison zu spielen und von seinen Mannschaftskameraden an der Platte, am Lieblingsort aller Tischtennisspieler bejubelt zu werden. Der 37-jährige machte den Unterschied zwischen den Düsseldorfern und dem Team aus Orenburg aus. Zwei Einzelerfolge beim 3:2 Erfolg im Finalhinspiel und zwei Siege beim 3:1 Auswärtserfolg im Rückspiel machten Boll zum "Mister Champions League 2018". Den "Pott" hielt aber Stefan Fegerl (WR 48) als erster Borusse in Händen.