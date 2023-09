Tischtennis Borussia gewinnt umkämpfte Partie gegen Werder Bremen

Dabei hatte Anton Källberg mit seinem 3:0-Sieg gegen Christian Pletea gleich zu Beginn des Spiels ein Ausrufezeichen gesetzt. Er entschied die Sätze mit 11:7, 11:2 und 11:8 für sich. Schwerer hatte es aus Düsseldorfer Sicht dann sein Teamkollege Kay Stumper, er verlor mit 0:3 gegen Mattias Falck. Im Anschluss war Borussia-Legende Timo Boll gefordert, der sein Team durch einen ungefährdeten 3:1 Erfolg gegen Marcelo Aguirre wieder in Führung brachte. Anschließend trat erneut Anton Källberg an den Tisch, der gegen seinen schwedischen Landsmann und Nationalmannschaftskollegen Mattias Falck alles klar machen wollte. Bereits zum zweiten Mal an diesem Abend behielt Falck jedoch die Oberhand und glich somit zum 2:2 für seine Farben aus.