Tischtennis : Borussia gewinnt 3:0 in Jülich

Der Rekordmeister ist jetzt der engste Verfolger von Tabellenführer Saarbrücken.

Es ist vollbracht. Die Dezember-Hetzjagd der Borussen mit sieben Spielen in 19 Tagen ist beendet. In den sieben Partien, fünf in der Tischtennis Bundesliga, zwei in der Champions League, gab es nur eine Niederlage. Doch das 2:3 in der Meisterschaft gegen Fulda wäre auch vermeidbar gewesen. Ein hoher Sieg war deshalb mit Blick auf die Tabelle im letzten Spiel des Jahres Pflicht. Beim Tabellenletzten TTC Jülich konnte der Rekordmeister souverän gewinnen. „Das war ein wichtiger 3:0-Sieg für uns“, urteilt Borussia-Cheftrainer Danny Heister. „Auch wenn es ein Pflichtsieg war, muss man am Ende des Jahres die Spannung noch einmal aufrechterhalten und sich konzentrieren.“