Anton Källberg pendelt zwischen China und Düsseldorf 33.978 Kilometer für den Erfolg

(tino) Anton Källberg würde die Borussia-Vielreiseplakette des Monats September erhalten. Vor 14 Tagen war der schwedische Tischtennisprofi in Düsseldorfer Diensten noch beim hochdotierten Weltranglistenturnier WTT Champions Macao, jettete wegen des Pokal-Achtelfinales seiner Borussia in Fulda zurück nach Düsseldorf und flog direkt im Anschluss wieder nach China. Diesmal, um beim China Smash (26. September bis 6. Oktober) in Beijing aufzuschlagen. Das bedeutet, dass der 27-jährige Borusse in knapp drei Wochen insgesamt 33.978 Kilometer in einem Flugzeug zurückgelegt hat. Die mehr als 600 Kilometer Fahrt für die An- und Abreise zum Pokalspiel sind nicht einmal mit eingerechnet.