WTT-Turnier in Macao Qiu zieht ins Halbfinale ein

Qiu hat in seinem Viertelfinale gegen den Weltranglistenvierten Jingkun Liang (China) Comeback-Qualität bewiesen. Der Borusse lag bereits scheinbar aussichtslos mit 0:2 Sätzen (2:11, 8:11) zurück, glaubte aber dennoch an seine Stärke. Er schaffte es, den Schalter umzulegen, noch einen Gang höher zu schalten und sein Spiel den Anforderungen anzupassen. Qiu zog das Momentum auf seine Seite und holte die nächsten drei Sätze (12:10, 11:5, 11:5). „Liang hatte einen wirklich guten Start in die Partie, aber er hat ein wenig von seiner Strategie verloren und er hat sich zunehmend unwohl gefühlt“, erläuterte Qiu. „Das habe ich gespürt und bin bei meiner Spielstrategie, meinem System geblieben. Es ist sehr schwer, Liang in den offenen Ballwechseln zu schlagen, er spielt so sicher. Ich wusste also, dass ich risikoreich spielen musste.“ Weil er viele Bälle gut traf, zahlte sich die „Risikovariante“ aus.