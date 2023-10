Tischtennis Borussias Anton Källberg erreicht das Viertelfinale

Eigentlich sollten die Borussen zu viert sein beim Tischtennis-Weltranglisten-Turnier, dem WTT-Contender im türkischen Antalya. Doch als es richtig los ging mit der ersten Hauptrunde stand lediglich noch Anton Källberg an den Platten in der Türkei. Timo Boll hatte die Reise in den Süden wegen einer fiesen Erkältung erst gar nicht angetreten. Kay Stumper und Borgar Haug waren bereits in der Qualifikation gescheitert. Einzig Källberg hielt die Ehre der Borussia aufrecht. Der Schwede erreichte das Viertelfinale gegen seinen Landsmann und Weltranglisten-13. Truls Moregard. Außerdem ist Källberg gemeinsam mit dem Ex-Borussen Kristian Karlsson im Doppel-Halbfinale dabei. Auch das wird am Samstagausgetragen.