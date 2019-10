Tischtennis : Borussia wird Favoritenrolle gerecht

Düsseldorf (tino) Es war in erster Linie ein Konzentrationsproblem. Spielerisch hatte die Männer des STK Starr Croatia aus Zagreb in der Tischtennis Champions League-Partie dem deutschen Rekordmeister Borussia nichts entgegenzusetzen, da reichten Anton Källberg, (Weltrangliste 94), Kristian Karlsson (WR 24) und Ricardo Walther (WR 51) jeweils einige wenige auf ihre Arbeit fokussierte Minuten, um am Ende überlegen mit 3:0 zu triumphieren.

Für die Düsseldorfer war das der vierte Erfolg im vierten Gruppenspiel. In Abhängigkeit von der Begegnung zwischen den Konkurrenten Sporting Club de Portugal aus Lissabon und dem GV Hennebont (Frankreich) ist den Plastikballkünstlern vom Staufenplatz ein Platz im Viertelfinale nicht mehr zu nehmen. „Wenn der Sporting Club sein Heimspiel gewinnt, sind wir mindestens Gruppenzweiter“ erläutert Borussia-Manager Andreas Preuß. „Wir wollen aber Erster werden. Wenn wir unser nächstes Champions League-Gruppenspiel, das gegen Lissabon, gewinnen, haben wir es geschafft.“

In Zagreb verzichtete Borussia-Chefcoach Danny Heister freiwillig auf Timo Boll (WR 7) und zwangsweise auf den Magen-Darm-erkrankten Omar Assar (WR 34) und doch kamen nie Zweifel am Sieger auf. Zwar brauchten Källberg gegen Chia-Hung Sun (WR 278) und Ricardo Walther gegen Liang Qiu (WR 419) jeweils einen Satz, um sich an den Ernst der Aufgabe zu erinnern, danach aber gab es kein Halten mehr. Karlsson brauchte auch nicht mehr als eine solide Vorstellung an seinem unteren Leistungsniveau, um den 46-jährigen STK-Präsidenten Ronald Redep locker und deutlich zu bezwingen.