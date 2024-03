Tischtennis Borussia weiter erfolglos

Borussias Anton Källberg hatte die mehr als 10.000 Kilometer lange Rückreise vom Singapur Smash offensichtlich noch nicht ganz verdaut. Der Schwede hatte in Asien das Achtelfinale erreicht, in dem er gegen seinen Klubkamerad Timo Boll verlor und konnte sich erst am Donnerstag um seine Rückreise kümmern. So spielte der an Nummer eins aufgebotene Borusse für seine Verhältnisse zurückhaltend, überließ seinem Königshofener Gegenüber Jin Ueda zu oft die Initiative am Tisch. Källberg fehlte in den entscheidenden Situationen die Entschlossenheit, brachte Ueda so immer wieder ins Spiel. Ohne Satzgewinn musste der Borusse klein beigeben.