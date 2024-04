Tischtennis Borussia vor hoher Hürde

Gut möglich also, dass die TTF mit „voller Kapelle“, also mit Hugo Calderano, Simon Gauzy, Alvaro Robles, Can Akkuzu und Samuel Kulczycki in der Halle sein werden. Calderano spielte sich zuletzt beim hochkarätig besetzten WTT-Champion-Turnier in Incheon (Korea) bis ins Finale und bezwang auf dem Weg dorthin sogar den Weltranglistenzweiten Fan Zhendong. Gauzy war in der ersten Runde in Incheon über den Borussen und amtierenden Einzeleuropameister Dang Qiu erfolgreich, während Kulczycki den nationalen polnischen Meisterschaften die Titel im Einzel und Doppel abräumte.