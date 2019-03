Tischtennis Champions League: Borussia verpasst das Finale

Düsseldorf Das Tischtennis-Wunder bleibt aus: Omar Assars Niederlage lässt die Düsseldorfer trotz eines 3:2-Sieges über TTSC Jekaterinburg in der Champions League scheitern. Der Titelverteidiger hatte das Halbfinal-Hinspiel in Russland 1:3 verloren.

Es hätte mal wieder einer dieser magischen Abende werden sollen, die wohl nur die Borussia in dieser schönen Regelmäßigkeit produzieren kann. Nach der 1:3-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Tischtennis Champions League gegen TTSC UMMC Jekaterinburg aus Russland benötigte der Titelverteidiger aus Düsseldorf ein mittleres Tischtennis-Wunder, um den Traum vom erneuten Titel weiter träumen zu dürfen.

Und Timo Boll (Weltrangliste 5), Kristian Karlsson (30) und Omar Assar (44) waren mit der moralischen Unterstützung von Anton Källberg (125) nah dran am Unmöglichen. Das Rückspiel im ausverkauften heimischen Arag Center Court war dennoch das letzte für die Düsseldorfer in der Königsklasse 2018/19: Nach Assars Niederlage gegen Andrej Gacina hätte Karlsson 3:0 gegen Fang Bo gewinnen müssen – und das gelang im vierten Spiel des Abends nicht. Ihr 3:2-Sieg nutzte Borussia am Ende nichts mehr.