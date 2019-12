Tischtennis : Borussia verliert in Mühlhausen

Die Düsseldorfer verpassen den Sprung an die Tabellenspitze. Die Partie entscheidet die Niederlage des Doppels Karlsson/Assar.

Die Borussia verzichtete auf ihren besten Timo Boll (Weltrangliste 10), der noch bis einschließlich vergangenen Samstag beim World Cup in Chengdu (China) aktiv war. Das Viertelfinale gegen den späteren Sieger Fan Zhendong fand erst um 19 Uhr statt, da war an Rückflug nicht mehr zu denken. Kristian Karlsson (WR 24) und Omar Assar (WR 28) waren in Chengdu schon früher ausgeschieden und konnten sich also auch früher in Richtung Düsseldorf aufmachen. So schickte Borussia-Chefcoach Danny Heister neben Karlsson und Assar noch „seinen“ zweiten Schweden Anton Källberg (WR 74) in der Post-Sporthalle an den Tisch.