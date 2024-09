1:3 in Fulda-Maberzell Borussia fliegt aus dem Pokal

Bereits vor drei Wochen waren beide Teams in der Bundesliga aufeinander getroffen – auch da hatte sich Fulda durchgesetzt. Während Qing Yu Meng entsprechend derselben Aufstellung vertraute, setzte Danny Heister auf eine völlig veränderte Formation. Dang Qiu ersetzte Kay Stumper, Anton Källberg rückte an Position drei, Timo Boll auf die zwei. So trafen im ersten Spiel des Abends die ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Ovtcharov und Boll aufeinander. Beide kennen sich gut und schenkten sich nichts. Doch es war Ovtcharov, der gerade zu Beginn etwas mehr Druck machte und sich letztlich in vier engen Sätzen durchsetzte.