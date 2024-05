Niederlage im Halbfinale Borussia entzaubert

Borussia Cheftrainer Danny Heister hatte angesichts der 2:3-Heimniederlage gegen den TSV in der Bundesliga-Rückrunde alle Mann nach Bad Königshofen beordert. Also waren sechs Borussen dabei, vier davon standen im Spieltagskader. Eingesetzt wurden indes nur drei und das war das Beste, was die Borussen aufbieten kann. Auf dem Papier verfügt kaum ein anderes Team in Europa über eine derartige Klasse. Europameister Dang Qiu wird auf Weltranglistenplatz zwölf geführt, Mannschaftseuropameister Anton Källberg auf 17 und Rekord-Europameister Timo Boll auf 24. Bei den Königshofenern ist lediglich Filip Zeljko als Nummer 106 im globalen Ranking notiert. Ueda und Steger spielen nicht international. Das interessierte die Gastgeber alles überhaupt nicht. Ueda spielte groß auf und entzauberte Boll mit 3:2 (10:12, 13:11, 6:11, 7:11, 11:6). Ähnliches geschah Källberg. Besonders Satz drei gegen Steger sorgte für Kopfschütteln. Da hatte der Schwede bereits mit 5:1 und 6:2 Punkten in Führung gelegen, nur um bei 6:10 vier Satzbälle gegen sich abzuwehren und dann den Durchgang doch noch mit 12:14 abzugeben. Am Ende des Matches musste Källberg Steger zu seinem 3:1-Erfolg (7:11,12:10, 14:12, 7:11, 14:12) gratulieren. Bitter, denn der Düsseldorfer hatte mit 56:54 mehr Punkte gemacht als der Ex-Borusse.