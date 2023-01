Tischtennis Borussia unterliegt erneut Grenzau

Die Borussia war gewarnt, hatte sie doch als damals souveräner Tabellenführer das Hinspiel beim damaligen Tabellenletzten verloren. In Grenzau behielten die Westerwälder durch einen Sieg im entscheidenden Doppel die Oberhand. Und doch gaben die Borussen ihrem Einzel-Europameister und amtierenden deutschen Doppelmeister Dang Qiu frei, um in der Fernsehshow „Klein gegen Groß“ Werbung für den Tischtennissport zu machen. Und weil Kay Stumper angeschlagen war, sein Einzel gegen Yi-Hsin Feng nach dem zweiten Satz aufgeben musste, hatte Borussia-Cheftrainer mit Boll und Källberg nur zwei fitte Spieler im Kader. Das führte dazu, das Heister im Doppel mit Boll selber an den Tisch musste. Gut möglich, dass die Düsseldorfer Paarung das älteste jemals in der Budesliga eingesetzte Doppel ist. Boll bringt es inzwischen auf 41 Lenze, Heister ist 51.