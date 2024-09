Die Düsseldorfer fahren zum Bundesliga-Spitzenreiter Borussia vor hoher Hürde im Pokal

Qiu jedenfalls hat seine derzeit exzellente Form beim hochklassigen Weltranglistenturnier WTT-Champions in Macao bewiesen. Der 27-Jährige Borusse spielte sich bis ins Finale und unterlag dort dem Chinesesn Lin Shidong. Auf dem Weg ins Endspiel schaltete Qiu in der Vorschlussrunde Kao Cheng-Jui (Taiwan) aus und der spielt für den TTC aus Fulda. Wie gut die Neuerwerbung der Maberzeller sein kann, ist an seinen Macao-Ergebnissen abzulesen, hat er dort doch Olympia-Silbermedaillengewinner Truls Moregard (Schweden) und den Weltranglistensiebten Lin Gaoyuan (China) bezwungen. Gut möglich, dass Kao erneut den Weg an die Fulda findet, hat er doch im Ligaspiel Borussia Olympia-Mannschafts-Silbermedaillengewinner Anton Källberg mit 1:3 das Nachsehen gegeben.