Tischtennis : Borussia trifft auf Michael Maze

Der Däne spielte acht Jahre für Düsseldorf. Am Mittwoch gibt es in der Champions-League ein Wiedersehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Michael Maze ist den Borussen in bester Erinnerung. Zwar verließ der dänische Tischtennisspieler die Düsseldorfer im Jahre 2006, aber er gehört zu den zehn Spielern, denen die Borussen auf ihrer Homepage eine eigene Seite widmen. Kein Wunder, hat der heute 38-Jährige in seinen acht Jahren als Borusse doch Spuren in der Borussia-Erfolgsgeschichte hinterlassen. „Michael war sehr still. Bei der Vertragsunterzeichnung hat er kein einziges Wort gesagt. Das hat sich aber im Laufe der Zeit geändert, er ist ein sehr offener und charmanter Typ geworden, dessen großes Herz wir kennen gelernt haben. Am Tisch ging es sogar manchmal mit ihm durch“, erinnert sich Borussia-Manager Andreas Preuß. Heute Abend (18.30 Uhr) gibt es im Viertelfinale der Tischtennis Champions League beim Roskilde BTK ein Wiedersehen mit dem als „Danish Dynamite“ in die Borussia-Geschichte eingegangenen Maze.

Und auch der „sensible Beckham des Tischtennis“, wie Preuß seine dänische Nummer Eins einst betitelte, hat gute Erinnerungen an seine Düsseldorfer Zeit. „In Düsseldorf habe ich meine zweite Tischtennis-Ausbildung bekommen“, so Maze. Seine erste genoss er beim dänischen Club KVIK Naestved, der sein Talent erkannte und ihn enorm förderte, nachdem er sich vom Fußball abgewandt und sich für Tischtennis entschieden hatte. Mit den Borussen holte Maze eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft und zweimal den nationalen Pokal. Und auch international leuchtete Maze Stern hell. Er wurde Europameister (Einzel 2009, Mannschaft 2005), Vize-Europameister (Team 2009), holte Olympische Bronze (Doppel 2004) und wurde WM-Dritter (2005). In der Borussia-Zentrale am Staufenplatz trafen regelmäßig Briefe von weiblichen Bewundererinnen ein, Maze war Borussias Popstar. Er hatte immer ein Faible für große Auftritte, so schwebte er in der dänischen Ausgabe der Promi-Tanzshow „Let´s Dance“ übers Parkett.

Info Borussias Spiel ist live im Internet zu sehen Worum geht es? Tischtennis-Champions-League, Viertelfinale: Roskilde Bordtennis BTK61 – Borussia Düsseldorf. Wann? Mittwoch, 15. Januar, 18.30 Uhr. Wo? Roskilde Kongresscenter, Mollehuswej 15, 4000 Roskilde. Wer spielt? Roskilde: Liam Pitchford (Weltrangliste: 22), Bojan Tokic (WR 62), Zhai Yujia (WR 179),Michael Maze (WR 336). Trainer: Finn Tugwell. Borussia: Timo Boll (WR 10), Kristian Karlsson (WR 25), Ricardo Walther (WR 78), Anton Källberg (WR 75), Omar Assar (WR 29). Trainer: Danny Heister. Wie zu sehen? Die Begegnung wird live im Internet auf dem Portal www.laola1.tv übertragen.

Inzwischen zählt der einstige Mädchenschwarm zu den ganz routinierten in der Tischtennisszene. Wegen einiger Wehwehchen und ernsthafteren Verletzungen tritt Maze international kürzer, rutschte deshalb in der Weltrangliste auf Platz 336 ab, ist aber immer noch dänischer Nationalspieler, was seine Nominierung für das Nationalteam für die Mannschafts-Olympiaqualifikation in Portugal beweist.