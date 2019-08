Tischtennis-Bundesliga : Borussia plagen Personalprobleme

Info

Czech Open Nicht nur die Borussia stellte Spieler für das Turnier ab. In Patrick Franziska, Darko Jorgic und Cristian Pletea traten drei Saarbrücker in Olmütz an.

Ergebnisse Franziska schaltete Källberg mit 4:3 in der ersten Hauptrunde aus. Pletea verlor in der zweiten Hauptrunde mit 3:4 gegen Hirano Yuki; zuvor hatte er Harimoto Tomokazu bezwungen. Jorgic scheiterte bereits in Runde zwei der Quali an Zhao Zihao.