3. Tischtennis-Bundesliga: Borussias Damenteam bricht in Holzbüttgen ein

Düsseldorf Voller Hoffnung waren die Grafenbergerinnen zum wichtigen Duell um den Klassenerhalt in der 3. Tischtennis-Bundesliga gefahren. Doch dann setzte es nach nur 90 Minuten eine 0:6-Niederlage.

90 Minuten reichten aus, um den Tischtennisspielerinnen der Borussia jede Freude am ersten Rückrunden-Spieltag in der 3. Bundesliga zu nehmen. Im so wichtigen Duell im Abstiegskampf gegen den Lokalrivalen DJK Holzbüttgen, den sie im Hinspiel noch mit 6:4 bezwungen hatten, kassierten die Düsseldorferinnen nach so kurzer Gesamtspielzeit eine bittere 0:6-Niederlage.