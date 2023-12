Tischtennis Testspiel gegen Lissabon

Die Borussen haben es ihren bisherigen drei konzentrierten und spielstarken Auftritten in der Tischtennis-Champions-League zu verdanken, dass das vierte Spiel in der Gruppe D lediglich ein Pflichtspiel ohne besonderen Wert ist. Weder SPG Felbermayr Wels (Österreich) noch der letzte Gruppengegner, Sporting Clube de Portugal aus Lissabon, können die Düsseldorfer noch von Tabellenplatz eins verdrängen. Da hat die Auseinandersetzung am Freitag ab 19 Uhr in eigener Halle keinerlei Auswirkungen mehr darauf, dass der sechsmalige Champions-League-Sieger vom Staufenplatz das Final Four der europäischen Königsklasse in der Saarlandhalle in Saarbrücken erreicht hat.