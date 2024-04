Tischtennis Borussia geht als Zweiter in die Play-offs

Die Geschichte des Auftaktmatchs ist schnell erzählt. Borgar Haug unterlag dem derzeit gut aufgelegten Franzosen Simon Gauzy klar mit 0:3 Sätzen. Der Düsseldorfer scheiterte dabei vor allem an der Erfahrung des 29-Jährigen, der in der Weltrangliste derzeit auf Platz 25 geführt wird und mit einer Bilanz von nunmehr 14:5 zu den Top 10 der Liga zählt. Für den Ausgleich sorgte dann Timo Boll. Gegen Alvaro Robles brauchte der 43-Jährige nur einen Satz, um in sein Spiel zu finden. Nach dem 0:1-Rückstand ließ der Rekord-Europameister nichts mehr anbrennen und hielt den sich tapfer wehrenden und stark aufspielenden Spanier sicher mit 3:1 auf Distanz. Besonders Anton Källberg waren die Strapazen und die emotionale Belastung des Final-Fours der Champions-League anzumerken. Gegen Can Akkuzu lief der Schwede gleich zwei Mal einem Satzrückstand hinterher, setzte sich dann aber in der Schlussphase des fünften Durchgangs durch zur 2:1-Führung seines Teams.