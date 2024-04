Tischtennis Borussia scheitert an Saarbrücken

Zum Finale waren 2450 Tischtennis-Fans in die Saarlandhalle gekommen. Sie sahen in der Wiederholung des nationalen Pokalfinales und des Champions-League-Vorjahresendspiels eine FC-Mannschaft, die deutlich besser in die Matches fand als die Borussen. Dass mit das beste, was das europäische Tischtennis zu bieten hat, in der Saarlandhalle spielte, machte direkt das erste Final-Duell zwischen Borussias Dang Qiu und FC-Akteur Darko Jorgic deutlich. Die beiden standen sich im letzten Endspiel der Einzel-Europameisterschaft gegenüber, in der Tischtennis-Europarangliste sind sie die Nummer zwei und fünf. Anders als bei der EM, bei der Qiu die Oberhand behielt, war diesmal Jorgic der etwas stärkere Akteur am Tisch. Der Düsseldorfer wirkte nicht ganz frei, spielte für seine Verhältnisse gehemmt. Zwar gewann Qiu den dritten Satz, musste sich aber in vier Sätzen beugen. „Ich wollte einfach keinen fünften Satz mehr spielen. Das wäre mir zu viel Stress gewesen“, meinte Jorgic augenzwinkernd. „Alle Begegnungen zwischen Saarbrücken und Düsseldorf sind 50:50 Spiele. Es kommt immer auf die Tagesform an.“