Aus schon im Halbfinale : Borussias Pokaltraum ist geplatzt

Düsseldorf Der Rekordmeister verliert das Halbfinale gegen Ochsenhausen mit 2:3. Das Doppel entscheidet. Der erste Titel ist verspielt.

Damit auch die Hoffnung, noch vor dem Sommer nach anderthalbjähriger Titelabstinenz doch einen Triumph feiern zu können. Noch hat der Rekordmeister sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League alle Siegchancen. Übrigens: Ochsenhausen gelang die Pokal-Titelverteidigung nicht, denn das Finale gewann der ASV Grünwettersbach mit 3:2. Damit sicherte sich eine Mannschaft den ersten Titel der Saison, die die Experten am wenigsten auf dem Zettel hatten.

Die Spielanalyse zeigte, dass sowohl Karlsson gegen Calderano als auch Källberg gegen Gauzy und das Düsseldorfer „Schweden-Doppel“ nicht chancenlos waren. Umso bitterer, dass alle drei Matches an die TTF gingen. „Wir haben in der letzten Saison keinen Titel gewonnen, jetzt hat es in der neuen bei der ersten Chance leider wieder nicht geklappt“, konstatierte Boll. Die nächste Aufgabe ist am Freitag die Bundesliga-Partie gegen den frischgebackenen Pokalsieger aus Grünwettersbach.