Tischtennis Generalprobe beim Vorletzten

Die Partie der Borussia beim FSV Mainz 05 (17. Dezember, 13 Uhr) in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) ist die Generalprobe für das „Finale“ um die Herbstmeisterschaft gegen den 1.FC Saarbrücken TT. Sowohl die Saarländer als auch die Düsseldorfer sind bisher verlustpunktfrei geblieben. Tabellenplatz eins (Saarbrücken) und zwei trennt lediglich ein Matchgewinn. Saarbrücken weist 24:7 Matchsiege auf, die Borussia kommt auf 24:8. Am 27. Dezember kommt es in Hamburg zum Duell der beiden TTBL-Spitzenteams.