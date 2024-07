Boll trifft auf Ovtcharov Borussia muss im Pokal-Achtelfinale nach Fulda

Erneut auf den Sprung in das Liebherr Pokal-Final Four hoffen die TTF Ochsenhausen und der ASC Grünwettersbach, die in der vergangenen Saison jeweils bis in das Halbfinale gekommen waren. In der neuen Saison trifft Ochsenhausen im Achtelfinale auf den TTC Bergneustadt, während Grünwettersbach zum TTC Grenzau reist. Ein weiteres TTBL-internes Duell steigt zwischen dem Post SV Mühlhausen und dem TSV Bad Königshofen.