Deutsche Tischtennis-Jugendmeisterschaft Borussia mit zwei Podiumsplätzen

(RP) In Chemnitz und Albersweiler fanden am vergangenen Wochenende die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jungen und Mädchen in den Altersklassen U15 und U19 statt. Rekordmeister Borussia Düsseldorf war an beiden Orten mit jeweils zwei Mannschaften am Start. Bei den Jungen U19 und Mädchen U15 war die Borussia als Titelverteidiger angereist und trotz anderer Besetzung als im Vorjahr optimistisch, den Sprung aufs Treppchen schaffen zu können. Für die anderen beiden Teams lautete die Devise „ohne Druck frei aufspielen“.