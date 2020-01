Tischtennis-Bundesliga : Borussias lockerer Sieg vor dem großen Schwedentreffen

Düsseldorf Der Tischtennis-Rekordmeister gewinnt das Bundesligaspiel gegen Pokalsieger ASV Grünwettersbach souverän mit 3:0. Die Düsseldorfer geben keinen Satz ab und spielen am Sonntag in Bremen.

Die zwei Zähler gegen Grünwettersbach waren im Kampf um die Playoff-Plätze bitter nötig. Und auch zwei Zähler am Sonntag (15 Uhr) beim SV Werder Bremen sind eigentlich Pflicht. An der Weser kommt es neben dem Ligaspiel auch zu so etwas wie das Abschlusstraining der schwedischen Nationalmannschaft vor dem internationalen Olympia-Qualifikationsturnier. Kristian Karlsson, Anton Källberg (beide Borussia) und Einzel-Vizeweltmeister Matthias Falck (Bremen) stehen für die „Quali“ (22. bis 26. Januar) in Gondomar (Portugal) im Team des schwedischen Nationaltrainers. Aus dem Nationalteam der Skandinavier wird einzig „Sportartkamerad“ Jon Persson wird nicht in Bremen anzutreffen sein.